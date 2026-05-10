Sinner in campo domani sul centrale Ecco quando giocherà contro Popyrin

Domani il tennista italiano scenderà in campo sul campo centrale per affrontare il giocatore classificato al numero 60 del ranking mondiale. La partita è prevista in mattinata, mentre in serata sarà il turno di un altro atleta italiano, che affronterà il suo avversario in un match serale. Le gare fanno parte del torneo in corso e vedranno la partecipazione di diversi giocatori italiani.

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Jannik Sinner tornerà in campo domani nel terzo turno degli Internazionali d’Italia. Dopo il bye e la vittoria sull’austriaco Ofner, il numero 1 del mondo affronterà l’australiano Alexei Popyrin, n.60 Atp. Il match è stato programmato, ovviamente, sul campo centrale del Foro Italico, con inizio fissato non prima delle 15. Sarà il terzo incontro dopo Cirstea-Noskova delle 11 e Gauff-Jovic non prima delle 12.30. Il programma del centrale, nella sessione serale, alle 19, vedrà Flavio Cobolli sfidare l’argentino Tirante. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner in campo domani sul centrale. Ecco quando giocherà contro Popyrin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner, domani debutto a Roma: ecco quando giocherà contro OfnerAppuntamento alle 19 (in diretta su Sky Sport e, in streaming, sull'app SkyGo e su NOW) sul Centrale del Foro Italico. Leggi anche: Indian Wells, domani in campo Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson: ecco quando giocano Argomenti più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner agli Internazionali d'Italia: esordio contro Ofner sabato; Sinner, oggi debutto a Roma: ecco quando giocherà contro Ofner; Sinner-Zverev, domani finale a Madrid: Jannik in campo per titolo e record.