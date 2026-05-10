Jannik Sinner ha deciso di indossare di nuovo un completo nero durante il torneo romano, confermando la scelta fatta anche nelle occasioni precedenti. Questa scelta di abbigliamento risale a una scommessa dello sponsor fatta nel 2019, che ha portato l’atleta a optare per questa tonalità in diverse occasioni ufficiali. La decisione di riproporre il total black si è ripetuta nelle ultime apparizioni sul campo.

Una pantera nera si aggirava ieri sera sul Centrale del Foro Italico. Silenziosa, dallo sguardo ipnotico, pronta a colpire al momento giusto. Jannik Sinner è tornato a Roma, ed è tornato a vestire il total black che aveva già esibito l’anno scorso e nel 2023, cioè nelle sue ultime due partecipazioni agli Internazionali. Una scelta esplicita del numero 1 del mondo che, un anno fa, si era espresso così: “Preferisco i colori scuri e mi piace indossare completi monocromatici. Penso che mi stiano bene”. All’inizio di questa stagione, agli Australian Open, l’italiano ha dovuto vestire un completo color giallo senape, lasciando intuire – con abile diplomazia – di non averlo apprezzato particolarmente: “Questo è l'outfit per la sessione diurna, ne ho un altro per quella serale (verde oliva, ndr).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e il ritorno al total black... romano. Quella scommessa dello sponsor fatta nel 2019

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