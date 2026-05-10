Sinner e il ritorno al total black romano Quella scommessa dello sponsor fatta nel 2019
Jannik Sinner ha deciso di indossare di nuovo un completo nero durante il torneo romano, confermando la scelta fatta anche nelle occasioni precedenti. Questa scelta di abbigliamento risale a una scommessa dello sponsor fatta nel 2019, che ha portato l’atleta a optare per questa tonalità in diverse occasioni ufficiali. La decisione di riproporre il total black si è ripetuta nelle ultime apparizioni sul campo.
Una pantera nera si aggirava ieri sera sul Centrale del Foro Italico. Silenziosa, dallo sguardo ipnotico, pronta a colpire al momento giusto. Jannik Sinner è tornato a Roma, ed è tornato a vestire il total black che aveva già esibito l’anno scorso e nel 2023, cioè nelle sue ultime due partecipazioni agli Internazionali. Una scelta esplicita del numero 1 del mondo che, un anno fa, si era espresso così: “Preferisco i colori scuri e mi piace indossare completi monocromatici. Penso che mi stiano bene”. All’inizio di questa stagione, agli Australian Open, l’italiano ha dovuto vestire un completo color giallo senape, lasciando intuire – con abile diplomazia – di non averlo apprezzato particolarmente: “Questo è l'outfit per la sessione diurna, ne ho un altro per quella serale (verde oliva, ndr).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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