Irina Shayk è stata vista a New York vestita tutta di nero, con un cane al seguito. La modella si è mostrata mentre passeggiava per le strade della città, senza apparire in passerella. La sua presenza nel quartiere è stata notata da passanti e fotografi, che l’hanno immortalata durante la giornata. La scena si è svolta nel cuore della metropoli, attirando l’attenzione dei presenti.

La supermodella Irina Shayk ha scelto New York come scenario principale per la sua vita quotidiana, abbandonando temporaneamente le passerelle internazionali. Dopo aver concluso gli impegni legati alle Fashion Week di Milano e Parigi, nonché il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo, l’attrice è tornata alla normalità nella città che considera ormai casa propria. L’outfit indossato durante queste uscite urbane riflette una preferenza cromatica netta: il totale nero domina completamente il suo guardaroba fuori dalle sfilate. Il look si compone di un maglione morbido a collo alto, pantaloni sartoriali e stivali a punta, completati da accessori di lusso come una borsa Birkin di Hermès, occhiali da sole Balenciaga e un orecchino argentato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Irina Shayk a New York: total black e cane al seguito

