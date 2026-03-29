Durante l’ultimo giorno del CPAC, la conferenza dei conservatori statunitensi, si è svolto un intervento molto atteso: quello di Reza Pahlavi, considerato l’erede dell’ultima monarchia iraniana. L’evento ha visto la partecipazione di diversi membri dell’amministrazione Trump, e il discorso dell’ex principe ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno ascoltato con interesse le sue dichiarazioni.

Nell’ultimo giorno del CPAC, la grande conferenza dei conservatori americani, dopo una serie di interventi dei membri dell’amministrazione Trump, il pubblico accoglie uno degli ospiti più attesi: Reza Pahlavi, erede dell’ultima monarchia iraniana. Le misure di sicurezza sono massime: porte chiuse, controlli serrati e una forte presenza di iraniani in sala, visibilmente emozionati e in fibrillazione per l’arrivo di una figura simbolo per molti oppositori del regime di Teheran. L’intervento si inserisce in un momento particolarmente delicato. All’interno dello stesso mondo conservatore, infatti, il tema dell'intervento in Iran divide la base Maga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno dello Scià al Cpac: Reza Pahlavi e la scommessa del cambio di regime in Iran

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