Nuova emergenza ambientale nel Frusinate | il Sacco torna sotto accusa

Nel territorio ciociaro torna a essere sotto osservazione il livello di inquinamento del fiume Sacco, che si trova nuovamente al centro di un episodio di eccezionale rilievo. La situazione ha riacceso l’attenzione sulla qualità dell’ambiente e sulla presenza di sostanze inquinanti nel corso d’acqua. La questione è ora all’attenzione delle autorità competenti, che stanno verificando le cause e le responsabilità di questa nuova emergenza.

Torna a far discutere lo stato di salute del fiume Sacco, ancora una volta al centro di un nuovo episodio che riaccende i riflettori sull’inquinamento nel territorio ciociaro. Nella mattinata di ieri, nella zona di Falvaterra, sono state avviate verifiche ambientali dopo alcune segnalazioni.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Oratori sotto accusa, Mcl sicilia: "Un’emergenza educativa, serve una svolta legislativa"Nell’apprendere della condanna inflitta alla parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù di Palermo, a seguito delle segnalazioni per il rumore molesto... Juve, Spalletti torna sotto accusa: “Complimenti e poi perde 3-0”Brutto risveglio per la Juve, ko 3-0 ieri sera in casa dell’Atalanta e fuori dalla Coppa Italia ai quarti.