Scissione nel Pd pronto un nuovo soggetto politico Voci di crisi a sinistra

La creazione di un nuovo soggetto politico nasce dalla divisione nel Pd e dalla volontà di rafforzare l’area riformista. In queste settimane, sono stati scelti simboli e attivate pagine sui social per coinvolgere i sostenitori. Le iniziative si sviluppano tra Roma e Bruxelles, dove alcuni attivisti stanno consolidando la rete di contatti. Questa mossa mira a dare una risposta concreta alle tensioni interne e a proporre una nuova alternativa politica.

Un nuovo progetto politico riconducibile all’area riformista del Partito Democratico sta prendendo forma: simbolo definito, presenza sui social attivata nelle ultime settimane e una rete di contatti che si muove tra Roma e Bruxelles. Per ora l’iniziativa resta collocata nell’orbita del Pd, ma l’obiettivo dichiarato è rendere riconoscibile una posizione distinta rispetto alla linea della segretaria Elly Schlein, in un momento in cui il partito si prepara a passaggi decisivi sul piano elettorale e identitario. Il tema non riguarda soltanto l’organizzazione interna. Nelle ultime settimane diversi segnali hanno alimentato l’ipotesi di un’evoluzione verso una struttura autonoma, capace di dialogare anche con altri soggetti dell’area centrista e riformista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “Scissione nel Pd, nasce un nuovo partito”. Clamoroso a sinistra, Elly Schlein di sassoElly Schlein ha annunciato la creazione di un nuovo partito, alimentando le divisioni già presenti nel Pd. Vannacci lascia la Lega e annuncia un nuovo soggetto politico: il MAC pronto alla fase costituenteIl generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo soggetto politico, il MAC.