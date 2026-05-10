Sinisa Mihajlovic la moglie Arianna | C’è sempre per noi io vivo anche per lui

La moglie di Sinisa Mihajlovic ha dichiarato che lui è sempre presente per la famiglia e che lei stessa desidera continuare a vivere anche per lui. La donna ha espresso queste parole in un’intervista, sottolineando il legame forte che unisce i membri della famiglia e il sostegno continuo che ricevono. La loro situazione è stata oggetto di attenzione nei media, senza ulteriori dettagli sulla condizione di Mihajlovic.

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(Adnkronos) – "Lui c'è sempre per noi, io ho il privilegio di vivere e voglio farlo anche per lui", così Arianna Rapaccioni ospite oggi, domenica 10 maggio, a Domenica In ha ricordato il marito Sinisa Mihajlovic, morto il 16 dicembre 2022 all'età di 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Sono. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arianna Mihajlovic, chi sono i cinque figli avuti con il calciatore Sinisa MihajlovicDietro la forza e il carisma di Sinisa Mihajlovic c’è sempre stata una famiglia unita e piena di vita. Domenica In, il messaggio pieno di forza di Arianna Mihajlovic: “Sinisa c’è sempre”Puntata dedicata anche alle mamme, quella di Domenica In del 10 maggio: tra gli ospiti, dopo Biagio Antonacci, è arrivata in studio una mamma di ben... Argomenti più discussi: Novak Djokovic al ristorante di Arianna Mihajlovic prima degli Internazionali; Djokovic e il ricordo di Mihajlovic: serata a Roma con la famiglia di Sinisa in un noto locale della Capitale; A Domenica In ospiti Biagio Antonacci, Arianna Mihajlovic e Katia Ricciarelli; Via agli Internazionali: Djokovic dai Mihajlovic, gli italiani (tranne Sinner) festeggiano Cobolli e Vavassori.