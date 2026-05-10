Nella puntata di Domenica In del 10 maggio, il programma ha dedicato spazio anche a un messaggio di Arianna Mihajlovic, madre di cinque figli. Dopo aver ascoltato l'intervento di Biagio Antonacci, in studio è arrivata Arianna, che ha condiviso un messaggio di forza e presenza in ricordo di Sinisa Mihajlovic. La donna ha affermato con fermezza: “Sinisa c’è sempre”. La puntata si è concentrata anche su storie di mamme, tra cui quella di Arianna.

Puntata dedicata anche alle mamme, quella di Domenica In del 10 maggio: tra gli ospiti, dopo Biagio Antonacci, è arrivata in studio una mamma di ben cinque figli, ovvero Arianna Mihajlovic. Sinisa è scomparso nel 2022: l’ultima volta che Arianna è stata nel programma condotto da Mara Venier era proprio con lui, in un’intervista toccante in cui “si pensava di aver sconfitto la malattia”. Poi, purtroppo, il peggioramento e alla fine l’addio più difficile: Sinisa è morto, ma non è stato sconfitto, perché vive ancora attraverso coloro che hanno creduto in lui. Arianna Mihajlovic commossa a Domenica In nel ricordo di Sinisa. “Bene è una parola importante, sto cercando di andare avanti, continuando la mia vita per sostenere i miei figli.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, il messaggio pieno di forza di Arianna Mihajlovic: “Sinisa c’è sempre”

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