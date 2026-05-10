Arianna Mihajlovic è la moglie del calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic. La coppia ha avuto insieme cinque figli. Sinisa Mihajlovic ha avuto i figli con Arianna durante il loro matrimonio. La famiglia è spesso stata descritta come molto unita e affiatata. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra amici e tifosi.

Dietro la forza e il carisma di Sinisa Mihajlovic c’è sempre stata una famiglia unita e piena di vita. Con la moglie Arianna Rapaccioni Mihajlovic, ex soubrette romana, l’indimenticato allenatore ha costruito un nucleo familiare numeroso e affiatato, composto da cinque figli che hanno accompagnato ogni fase della sua carriera e della sua battaglia contro la malattia. Ognuno di loro ha un percorso diverso, ma tutti condividono l’orgoglio di portare il cognome Mihajlovic e di rappresentare, in modi diversi, l’eredità umana e affettiva del padre. Chi sono i figli di Sinisa Mihajlovic? Cosa fanno oggi e come hanno raccontato il loro legame con lui? E che rapporto aveva il campione con il suo primogenito Marko, nato da una precedente relazione? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arianna Mihajlovic, chi sono i cinque figli avuti con il calciatore Sinisa Mihajlovic

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