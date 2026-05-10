L’epidermolisi bollosa è una condizione genetica che provoca fragilità della pelle, che si ferisce facilmente anche con traumi minimi. Questa malattia, nota anche come sindrome dei bambini farfalla, coinvolge non solo la pelle, ma può interessare anche le mucose e altri organi. Attualmente, le cure disponibili mirano a gestire i sintomi e prevenire complicanze, sebbene non esista ancora una terapia definitiva. La ricerca continua a cercare soluzioni più efficaci per questa condizione rara.

Negli ultimi giorni se n’è tornati a parlare dopo il racconto pubblico di Sergio Muniz sul figlio colpito dalla malattia. Una testimonianza che ha riportato l’attenzione su una condizione ancora poco conosciuta, ma che coinvolge molto più della pelle. Che cos’è l’epidermolisi bollosa L’epidermolisi bollosa (EB) è un gruppo di malattie genetiche rare caratterizzate da una fragilità estrema della pelle e delle mucose. Nelle persone colpite, gli strati cutanei non riescono ad aderire correttamente tra loro: per questo anche un attrito minimo, come ad esempio il contatto con un tessuto o persino il semplice sfregamento con le lenzuola durante il sonno, può provocare vesciche, lacerazioni e addirittura ferite dolorose.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sindrome dei bambini farfalla: che cos’è l’epidermolisi bollosa e a che punto sono oggi le cure

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