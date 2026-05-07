La sindrome dei bambini farfalla è una malattia rara che colpisce circa una persona ogni 17.000. Recentemente, si è parlato di un caso che coinvolge il figlio di un noto personaggio dello spettacolo, nato con una piccola bollicina sul dito, inizialmente considerata innocua dai medici. La condizione si è successivamente rivelata più complessa e legata a questa patologia genetica.

Un dramma iniziato con una piccola bollicina sul dito del figlio appena nato. Nulla di preoccupante, almeno stando alle prime spiegazioni dei medici, in ospedale. “Ci dissero che si succhiava il dito nell’utero”, racconta Sergio Muniz, attore e modello spagnolo che vive da anni in Liguria insieme alla compagna Morena Firpo, parlando di suo figlio Yari, nato nel 2021. Ma quella bollicina non è scomparsa. Nei giorni successivi ne sono comparse altre e, complice la pandemia che ha reso tutto più complicato, i ricoveri si sono susseguiti in un clima di crescente preoccupazione. Sei mesi più tardi è arrivata la diagnosi che ha cambiato per sempre la vita della famiglia: epidermolisi bollosa, una malattia genetica altrimenti nota come la sindrome dei bambini farfalla.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Sindrome dei bambini farfalla: il figlio di Sergio Muniz e la malattia che colpisce 1 su 17.000

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