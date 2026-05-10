Il sindaco e l’assessora di una città della provincia di Mantova sono stati coinvolti in un incidente stradale a Sermide. La donna, successivamente sottoposta all’alcol test, è risultata positiva e ha ricevuto una denuncia. Di fronte all’accaduto, la stessa assessora ha deciso di dimettersi dalla carica. L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità e della stampa locale.

Il sindaco Alan Fabbri e l’assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto alcuni giorni fa nel territorio di Sermide, in provincia di Mantova. Fortunatamente, nello schianto nessuno è rimasto ferito. Dai primi accertamenti da parte dei carabinieri, è però emerso che l’assessora era positiva all’alcol test. Una circostanza che, a cinque giorni dall’accaduto e una volta resa pubblica la notizia, ha portato Savini a rassegnare le proprie dimissioni tra il fuoco di fila delle polemiche. Un passo indietro, spiega la stessa assessora sui social, nel nome di quel "rispetto verso i cittadini" che è stato "l’obiettivo" della sua attività politica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco e assessora fuori strada. Savini positiva all’alcol test. Scatta la denuncia, lei si dimette

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Schianto in auto per sindaco e assessora di Ferrara, lei è positiva all’alcol-test: denuncia e ritiro della patente. E si dimetteIncidente stradale per il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, e l’assessora Francesca Savini, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i due, ma con...

Ferrara, si dimette l’assessora Francesca Savini dopo l’incidente con il sindaco Fabbri: positiva all’alcol testL’incidente nel Mantovano e il caso politico esploso giorni dopo È arrivata la decisione che ha scosso il Comune di Ferrara: Francesca Savini ha...