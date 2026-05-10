Simone Contadellucci è il 35enne gestore di un bar morto in un incidente in moto a Tragliatella

Un uomo di 35 anni, gestore di un bar a Ponton dell'Elce, è deceduto in un incidente stradale avvenuto a Tragliatella. L'incidente ha coinvolto una moto e un furgone e si è verificato nella giornata di ieri. La notizia ha suscitato dolore nelle comunità di Anguillara Sabazia e Fiumicino, dove l’uomo era conosciuto. Le forze dell'ordine stanno conducendo i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

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