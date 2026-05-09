Incidente a Tragliatella | si scontrano auto e moto un morto
Nella giornata di sabato si è verificato un grave incidente stradale a Tragliatella, al confine tra i comuni di Fiumicino e Roma. Due veicoli, un'auto e una moto, sono entrati in collisione provocando la morte di una persona. Si tratta dell’ultimo di due incidenti mortali avvenuti in meno di 24 ore. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso.
Due incidenti mortali in poco più di 24 ore. Ancora una tragedia stradale. Il sinistro è avvenuto sabato pomeriggio a Tragliatella, al confine fra i comuni di Fiumicino e Roma. Uno scontro fra un automobilista e un motociclista. Per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare.Incidente mortale a.🔗 Leggi su Romatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incidente ad Anzio: si scontrano auto e moto, un morto e cinque feriti
Incidente SP 29: auto e moto si scontrano, un ferito in codice gialloUn incidente stradale ha coinvolto un’automobile e una moto sulla strada provinciale 29, nel comune di Carcare.