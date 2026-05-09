Incidente a Tragliatella | si scontrano auto e moto un morto

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di sabato si è verificato un grave incidente stradale a Tragliatella, al confine tra i comuni di Fiumicino e Roma. Due veicoli, un'auto e una moto, sono entrati in collisione provocando la morte di una persona. Si tratta dell’ultimo di due incidenti mortali avvenuti in meno di 24 ore. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso.

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Due incidenti mortali in poco più di 24 ore. Ancora una tragedia stradale. Il sinistro è avvenuto sabato pomeriggio a Tragliatella, al confine fra i comuni di Fiumicino e Roma. Uno scontro fra un automobilista e un motociclista. Per quest'ultimo non c'è stato nulla da fare.Incidente mortale a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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