Incidente a Tragliatella | si scontrano auto e moto un morto

Nella giornata di sabato si è verificato un grave incidente stradale a Tragliatella, al confine tra i comuni di Fiumicino e Roma. Due veicoli, un'auto e una moto, sono entrati in collisione provocando la morte di una persona. Si tratta dell’ultimo di due incidenti mortali avvenuti in meno di 24 ore. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui