Export 2026 | Sace e Simest offrono coperture per le PMI

Mercoledì 18 marzo alle 14.30 si terrà a Piacenza un incontro organizzato da Confapi Industria Piacenza, che vedrà coinvolte Sace e Simest. L’appuntamento si svolgerà presso la loro sede in via Menicanti e sarà dedicato ai strumenti finanziari disponibili per sostenere l’espansione internazionale delle piccole e medie imprese. La riunione si concentrerà sulle coperture offerte dai due enti.

Mercoledì 18 marzo, alle ore 14.30, la sede di Confapi Industria Piacenza in via Menicanti ospiterà un incontro nazionale dedicato agli strumenti finanziari per l'espansione internazionale delle piccole e medie imprese. L'iniziativa vede la collaborazione tra Confapi, Sace e Simest, con l'obiettivo di fornire alle aziende locali coperture assicurative e finanziamenti agevolati per gli investimenti esteri. I dati recenti indicano che oltre il 70% delle pmi associate prevede volumi di export stabili nel primo semestre del 2026, segnalando una solidità del sistema produttivo locale basato su metalmeccanica, impiantistica e agroalimentare. Tuttavia, questa stabilità non garantisce crescita automatica; la differenza competitiva risiederà nella capacità di gestire i rischi finanziari legati all'internazionalizzazione.