Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari | la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente Come funziona e chi potrebbe ottenerlo

Il governo Meloni sta valutando l’introduzione di un bonus contro l’aumento dei costi di gas e petrolio, in risposta alle pressioni delle opposizioni sui recenti rincari. La proposta mira a offrire un sostegno alle famiglie e alle imprese che potrebbero essere colpite dagli effetti economici del conflitto in Medio Oriente. La misura, ancora in fase di studio, potrebbe essere adottata nelle prossime settimane.

Incalzato dalle opposizioni per gli aumenti di prezzo di gas e petrolio, il governo Meloni studia una mossa per far fronte ai possibili risvolti interni della guerra in Medio Oriente. È sfumata, almeno per il momento, l’ipotesi di un intervento sulle accise, con l’esecutivo che sembra più orientato alla riedizione di un bonus anti-rincari, che dovrebbe andare a favore delle famiglie meno abbienti, cioè quelle con un Isee sotto i 15mila euro e a sgravi fiscali per le aziende più esposte alla crisi, tra bollette e blocchi all’export. In attesa che il governo annunci le sue prossime mosse, dall’opposizione Elly Schlein rilancia il meccanismo... 🔗 Leggi su Open.online

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