Se la parole d’ordine della saga è fare silenzio, stavolta l’impresa è pressocché impossibile. E’ stato infatti annunciato che A Quiet Place, l’acclamata saga horror nato dalla mente di John Krasinski, si prepara ad un nuovo inquietante capitolo. Il film vedrà il ritorno nel cast di alcuni dei volti più amati dei precedenti capitoli, ai quali si aggiungeranno altre prestigiose new entry appena annunciate. Scopriamo tutte le novità di una saga horror amatissima. ‘Ci siamo!’. A darne la notizia pochi minuti fa è stato lo stesso John Krasinski, star e regista del primo iconico capitolo che farà il suo ritorno nel franchise dietro la macchina da presa del terzo film della serie principale, il quale rimane per ora indicato come A Quiet Place 3. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - A Quiet Place: John Krasinski torna alla regia del nuovo film della saga

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Tutto quello che riguarda Quiet Place

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