Il regista e creatore del franchise ha pubblicato un messaggio sui social media per comunicare ai fan che sono stati confermati alcuni ritorni nel cast del terzo capitolo di A Quiet Place. La notizia riguarda anche aggiornamenti sulla produzione del film, senza ulteriori dettagli sui personaggi o sulla data di uscita. La comunicazione si rivolge direttamente al pubblico interessato alla saga.

Il creatore e regista del franchise ha condiviso sui social media un post per aggiornare i fan sulla produzione del terzo capitolo della storia. Paramount ha annunciato ufficialmente il cast dell'atteso A Quiet Place Parte III, il sequel della saga horror ideata da John Krasinski, e tra le star ci sono anche degli attesi ritorni. Il film debutterà nei cinema americani il 30 luglio 2027 e proprio il creatore del franchise ha svelato i nuovi aggiornamenti sui social media. Il cast del terzo film di A Quiet Place I protagonisti saranno ancora una volta Emily Blunt e il premio Oscar Cillian Murphy, mentre tra i ritorni ci saranno anche quelli di Millicent Simmonds e Noah Jupe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Quiet Place Parte III: John Krasinski annuncia i ritorni nel cast stellare dell'atteso sequel

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