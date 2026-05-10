Siglinde, Veronica, Maria Rosa ed Eunice sono le madri di alcuni atleti che partecipano a competizioni sportive di rilievo. Le loro storie includono momenti di preoccupazione durante le gare, sacrifici personali e tentativi di superare ostacoli legati a fughe dall’Africa. In alcune occasioni hanno vissuto episodi di negazione di pasti tradizionali come le tagliatelle, mentre altre hanno condiviso intuizioni nate in momenti di tensione.

la signora Siglinde è riservata, preferisce fare un passo indietro anziché avanti, per quanto può sta lontana dai riflettori, quando segue le partite, quelle che contano, di suo figlio in tribuna è una giostra di emozioni, ora scalpita, ora trattiene un urlo, ora piange di gioia ora è una maschera di tensione, e comunque se non regge l’ansia esce dall’agone e se ne va a farsi un giretto, da sola con le onde dei suoi pensieri. La signora Veronica ha capito che il destino di suo figlio era la velocità fin da quando lui era un "dado", come dicono dalle sue parti, e insomma, ancora gattonava, e oggi che, incastrato nell'abitacolo di un...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Siglinde e Veronica, Maria Rosa e Eunice: le mamme dietro i campioni tra ansie, fughe e... tagliatelle

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