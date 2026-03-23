L’Ue vuole ridurre i canali informativi con Orbán. Non si tratta di una sanzione né di una decisione formalizzata. Piuttosto, di un adattamento progressivo. Nelle ultime settimane, secondo quanto riportato da Politico e confermato da fonti diplomatiche europee, l’Unione ha iniziato a circoscrivere la condivisione di informazioni sensibili con l’Ungheria. Al centro della diffidenza, il sospetto di un possibile passaggio di informazioni riservate a Mosca. Un’ipotesi mai certificata in sede formale, ma ritenuta abbastanza credibile da spingere diversi governi a cambiare metodo. La prudenza diventa prassi. Il risultato è una diplomazia che si riorganizza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dossier sensibili, l’Ue taglia fuori l’Ungheria. Dietro i sospetti di fughe verso la Russia

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