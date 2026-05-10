Siete in finale Amici 25 l’annuncio bomba di Maria De Filippi

Il serale di Amici 25 si avvicina alla conclusione, con la finale prevista per domenica 17 maggio su Canale 5. Durante la semifinale trasmessa in prima serata, è stato annunciato ai concorrenti che sono in finale. L’episodio ha rappresentato uno dei momenti più significativi di questa edizione, segnando un punto di svolta nel percorso dei partecipanti.

Il Serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina ormai al suo epilogo e, con la finale fissata per domenica 17 maggio su Canale 5, la semifinale andata in onda in prima serata ha segnato uno dei passaggi più intensi e decisivi dell’intera edizione. La settima, e penultima, puntata del talent ha infatti ridisegnato completamente la corsa verso il titolo, tra sfide serrate, tensioni tra professori, giudizi accesi e colpi di scena che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino agli ultimi minuti. Dopo l’ingresso in studio dei giudici Elena D’Amario, Amadeus, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio, Maria De Filippi ha aperto la serata mostrando il simbolo più ambito da tutti gli allievi ancora in gara, la maglia d’oro della finale, chiarendo subito il peso della puntata: “Questa sera capiremo chi parteciperà alla finale”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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