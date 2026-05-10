A Siderno si è tenuto un incontro tra medici e chirurghi che collaborano con il Papa e il Presidente della Repubblica. Durante l’evento sono stati analizzati i ruoli di questi professionisti e le tecniche chirurgiche adottate. Si è discusso anche dell’impatto della robotica medica sulla sanità locale, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e alle possibili applicazioni nel territorio calabrese.

? Punti chiave Chi sono i chirurghi che assistono il Papa e il Presidente?. Come influirà la robotica medica sulla sanità del territorio calabrese?. Quali nuove competenze tecniche riceverà il personale infermieristico locale?. Perché l'elezione di Palmanova cambierà il futuro della chirurgia regionale?.? In Breve Oltre 150 esperti si sono riuniti all'8 e 9 maggio al Grand Hotel President.. Sessioni specifiche per infermieri su stomoterapia, accessi venosi e vulnologia a Siderno.. Anastasio Palmanova eletto presidente dell'associazione calabrese per chirurgiche per il biennio 2026-2027.. Discussioni tecniche su robotica, diverticolite acuta e tromboembolismo venoso tra i relatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siderno, il vertice della chirurgia: esperti e chirurghi del Papa

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