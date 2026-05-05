Sicurezza sul lavoro | calano i morti ma esplodono gli infortuni

Negli ultimi mesi si registra un calo dei decessi legati alla sicurezza sul lavoro, ma allo stesso tempo si osserva un aumento significativo degli infortuni. In particolare, gli incidenti in itinere sono cresciuti del 9,6%, mentre alcuni settori hanno visto aumentare i decessi in modo preoccupante. Questi dati evidenziano un quadro complesso che richiede attenzione su più fronti per garantire condizioni di lavoro più sicure.

? Cosa scoprirai Perché gli infortuni in itinere sono aumentati del 9,6%?. Quali settori lavorativi hanno registrato l'incremento di decessi più preoccupante?. Chi sono le categorie di lavoratori più vulnerabili secondo i dati?. Come cambiano i rischi tra Nord e Sud Italia?.? In Breve Infortuni in itinere aumentati del 9,6% con oltre 22mila denunce registrate.. Decessi aumentati per lavoratori stranieri (39) e fascia 60-69 anni (32).. Settore trasporti e magazzinaggio registra 20 morti contro i 18 del 2025.. Infortuni totali in aumento del 4,4% con 101.163 denunce complessive..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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