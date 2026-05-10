Nel settore edilizio, il ruolo del committente non si limita alla semplice supervisione dei lavori. La normativa prevede che sia responsabile di vari aspetti, dalla selezione dell’impresa alla verifica della qualificazione tecnica, fino alla nomina dei coordinatori per la sicurezza. Questi compiti sono fondamentali per garantire la sicurezza nei cantieri e prevenire incidenti. La presenza di controlli e obblighi specifici mira a ridurre i rischi legati all’attività edilizia.

Nel settore edilizio il committente non è una figura marginale: dalla scelta dell’impresa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale, fino alla nomina dei coordinatori per la sicurezza, la normativa gli attribuisce un ruolo centrale nella prevenzione degli infortuni.. Il committente è sempre responsabile della sicurezza in cantiere? La risposta corretta è: non sempre in modo automatico e assoluto, ma il committente resta una figura centrale nel sistema di prevenzione previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nei cantieri temporanei o mobili, infatti, chi commissiona l’opera non può limitarsi ad affidare i lavori e attendere il risultato finale.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi

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