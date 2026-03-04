A Pieve a Presciano si svolge un dibattito sui controlli e sulla sicurezza nei cantieri, con particolare attenzione alle criticità ancora presenti nel settore. I recenti dati mostrano che le problematiche legate alla tutela dei lavoratori e alla conformità delle norme si verificano quotidianamente, evidenziando una situazione che richiede interventi immediati e costanti. La discussione si concentra sui rischi ancora diffusi e sulla necessità di azioni più efficaci.

Quadro ancora a tinte fosche per la sicurezza nei cantieri. Dovrebbe essere un presupposto inviolabile, ma i dati recenti la descrivono come un’emergenza quotidiana. Nella sola provincia di Arezzo il bilancio del 2024 è inquietante: su 329 cantieri edili sottoposti a controllo dalla Asl Toscana Sud Est, quasi uno su tre è risultato non a norma e l’attività ispettiva ha portato alla redazione di 290 verbali per non conformità, evidenziando carenze strutturali che mettono a rischio chi lavora nel comparto. E la situazione regionale non è meno critica, basti pensare che in Toscana si registra un’incidenza di infortuni mortali superiore alla media italiana, come confermano le statistiche Inail degli ultimi dodici mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli e sicurezza nei cantieri. Dibattito a Pieve a Presciano

Sicurezza nei cantieri: a Pieve a Presciano un seminario di livello nazionaleArezzo, 2 marzo 2026 – Giovedì 5 marzo, dalle ore 14:30 alle 19:00, la Tenuta La Pieve di Pieve a Presciano ospiterà il seminario "Promuovere la...

Controlli nei cantieri edili, irregolarità su lavoro e sicurezza: sospesa un’attivitàControlli mirati e congiunti dei Carabinieri nei cantieri edili del territorio comunale di Castel Morrone.

