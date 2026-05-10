Sicilia Terrana lancia la sfida | ‘Uniamoci per un centro responsabile
In Sicilia, un politico ha proposto di unire le forze in un centro responsabile per rispondere alle esigenze della regione. Ha invitato i leader politici a collaborare e a superare le divisioni, puntando a creare un punto di riferimento condiviso. La proposta mira a ridurre il divario tra cittadini e istituzioni, cercando di favorire un dialogo più diretto e concreto tra le parti coinvolte.
? Domande chiave Chi sono i leader politici chiamati a unirsi a Terrana?. Come può il centro colmare il vuoto tra cittadini e istituzioni?. Quali valori della tradizione guideranno il nuovo sviluppo regionale?. Perché la coesione delle forze moderate è cruciale per le imprese?.? In Breve Obiettivo intercettare elettorato moderato tra tradizione popolare e sviluppo economico regionale.. Proposta rivolta a famiglie, lavoratori, giovani e imprese del territorio siciliano.. Strategia UDC basata su valori della cultura cristiano-democratica e riformismo.. Mediazione politica per creare un fronte unico tra le forze moderate siciliane.. Decio Terrana, coordinatore regionale dell’UDC in Sicilia, ha lanciato un appello rivolto a tutte le figure politiche che operano nell’area moderata, popolare e cattolica del territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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