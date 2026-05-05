Siamo pronti al teatro comunale di Laterina

Sabato 9 maggio alle 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà lo spettacolo “Siamo Pronti” della compagnia teatrale Silenzioassenzio, diretto da Marco Benelli. L’evento si svolgerà nel teatro locale, con la rappresentazione prevista per quella sera. La compagnia porterà in scena la propria produzione, che avrà luogo nel teatro comunale della cittadina.

Sabato 9 maggio alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Laterina andrà in scena la compagnia teatrale Silenzioassenzio con “Siamo Pronti”, regia di Marco Benelli.Tra paradossi clinici e manie perfettamente fuori controllo, lo studio di una psicologa in “Siamo pronti” smette rapidamente di essere un.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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