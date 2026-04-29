Comunali Bonavita | SìAmo Paduli una lista che nasce dall’amore per la comunità

Per le prossime elezioni comunali, si presenta la lista “SìAmo Paduli”, un gruppo che si distingue per aver scelto di rappresentare la propria comunità con un forte senso di appartenenza. La lista nasce dall’amore per il paese e si propone di affrontare le sfide locali con impegno e responsabilità. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da dichiarazioni che sottolineano la volontà di lavorare per il bene collettivo, senza lasciare spazio a intenti diversi.

Tempo di lettura: 2 minuti “SìAmo Paduli” è molto più del nome di una lista. È una dichiarazione d’intenti, un impegno concreto, una scelta di campo fatta con il cuore e con responsabilità. A sottolinearlo è Daniele Bonavita, candidato a sindaco, che presenta così il progetto civico nato per la comunità padulese: “ SìAmo Paduli è ciò che siamo. È un sì pronunciato con convinzione alla nostra comunità, alle sue radici, al suo presente e, soprattutto, al suo futuro. È lo specchio di un sentimento profondo: l’amore per Paduli, per le sue persone, per le loro storie.” La scelta del nome non è casuale, ma rappresenta un legame autentico con il territorio e con chi lo vive ogni giorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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