Assaltano la gioielleria Perugia banda di ladri all’Emisfero

Una banda di ladri ha assaltato una gioielleria all’Emisfero a Perugia. L’azione è avvenuta il 8 marzo 2026, con un piano ben studiato e preciso. I criminali conoscevano i dettagli dell’obiettivo, sapevano cosa mettere in sicurezza e come procedere durante il colpo. La polizia sta indagando sull’accaduto senza rilasciare ulteriori dettagli.

Perugia, 8 marzo 2026 – Un colpo studiato, opera di qualcuno che sapeva dove andare, cosa portarsi via e come farlo. Una razzia da diverse decine di migliaia di euro interrotta dall’arrivo di alcuni addetti che stavano rifornendo i negozi del centro commerciale Emisfero di via Settevalli. Intorno alle tre di notte, secondo quanto ricostruito, una banda di ladri è entrata nella galleria commerciale, forzando una porta posteriore, utilizzata dagli addetti ai lavori. Il gruppo, una volta dentro, si è diretto verso la gioielleria Stroili senza esitazioni o deviazioni. Dopo aver forzato la saracinesca con un piede di porto, i ladri sono passati alle vetrinette, mandandole in frantumi a colpi di mazza per poi impossessarsi di gioielli e preziosi vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Assalto notturno a Perugia: gioielleria Stroili Oro presa di mira dai ladriUna banda di professionisti ha messo a segno un colpo nel cuore del distretto commerciale di via Settevalli, prendendo di mira la gioielleria Stroili...

Perugia, colpo da 50mila euro alla gioielleria del centro commerciale: ladri in azione con mazze e piede di porcoI malviventi sono entrati forzando una porta sul retro e hanno distrutto le teche espositive.

Assalto di notte con l'auto ariete all'Emisfero: furto da 50 mila euro in gioielleriaColpo grosso nella notte tra sabato e domenica all'interno della galleria commerciale dell'Emisfero in via Settevalli. Una banda ha colpito la gioielleria Stroili dopo essere entrata da una porta di s ...

