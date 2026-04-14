Foggia | si torna a sparare per strada Ucciso con colpi di arma da fuoco un personal trainer

A Foggia, si è verificato un nuovo episodio di violenza con una sparatoria avvenuta in via Caracciolo, vicino allo stadio. Un uomo di 42 anni è stato colpito da colpi d'arma da fuoco e deceduto sul posto. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.

Si torna ad uccidere a Foggia. Un uomo di 42 anni è stato sparato in via Caracciolo, vicino lo stadio. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Annibale Carta, personal trainer incensurato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Foggia: si torna a sparare per strada. Ucciso con colpi di arma da fuoco un personal trainer Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloUn uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Argomenti più discussi: Foggia in vetrina, la rivista Italo Magazine dedica un ampio servizio alla villa comunale cittadina; Foggia Calcio, si muove una città: allo Zaccheria torna pubblico grandi occasioni, in Tribuna Est gli studenti; RFI, sospesa dalle 12.30 la circolazione sulla linea Pescara-Foggia per allarme frana. Oltre mille persone ferme a Vasto; All’Università di Foggia torna La leggenda dell’artista, protagonista Vinicio Marchioni. StatoQuotidiano.it. StudioKolomna · News Opener. Omicidio a Foggia, ucciso incensurato 42enne. Il nome #news #tragedia #foggia #video #carabinieri - facebook.com facebook Omicidio a Foggia: istruttore di palestra ucciso a colpi di arma da fuoco in via Caracciolo x.com