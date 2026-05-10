Si sgretola il castello di prove che ha messo in gabbia Stasi I legali | Subito la revisione
Le indagini a Pavia hanno messo in discussione le prove che avevano portato alla condanna definitiva di un uomo, tra cui un campione di DNA che ora identifica un altro sospettato, e dettagli sulla mano dell’assassino. Gli avvocati chiedono una revisione immediata del procedimento, poiché i nuovi elementi sembrano smontare i pilastri su cui si basava il verdetto della Cassazione. La vicenda riguarda un caso di omicidio con movente sessuale.
La nuova inchiesta su Andrea Sempio non aggiunge soltanto un altro nome al delitto di Garlasco. Nelle indagini dei carabinieri di Milano c’è qualcosa di molto più importante: rilegge la scena del crimine in modo incompatibile con la condanna definitiva di Alberto Stasi. Non lo assolve formalmente - quello potrà accadere solo in sede di revisione - ma smonta, uno dopo l’altro, i pilastri su cui quella condanna era stata costruita. Non a caso l’avvocato Giada Bocellari, che assiste il quarantaduenne con Antonio De Rensis, ieri ha annunciato l’intenzione di accelerare «il più possibile» l’istanza di revisione, pur chiarendo che servirà tempo per leggere gli atti e scrivere la richiesta.🔗 Leggi su Laverita.info
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