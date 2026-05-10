Si sgretola il castello di prove che ha messo in gabbia Stasi I legali | Subito la revisione

Le indagini a Pavia hanno messo in discussione le prove che avevano portato alla condanna definitiva di un uomo, tra cui un campione di DNA che ora identifica un altro sospettato, e dettagli sulla mano dell’assassino. Gli avvocati chiedono una revisione immediata del procedimento, poiché i nuovi elementi sembrano smontare i pilastri su cui si basava il verdetto della Cassazione. La vicenda riguarda un caso di omicidio con movente sessuale.

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