Gli avvocati di Alberto Stasi hanno dichiarato di voler procedere con urgenza per presentare l’istanza di revisione del processo. La notizia arriva da Garlasco, in provincia di Pavia, dove si sta seguendo da vicino la vicenda. Nessun dettaglio sui tempi o sui passaggi specifici, ma l’obiettivo dichiarato è quello di velocizzare le pratiche legali. La questione riguarda il caso giudiziario che coinvolge l’uomo condannato in passato.

Garlasco (Pavia) – “La nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo. A spiegarlo spiega l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis, alla luce del quadro che viene fuori dall'inchiesta, appena chiusa, a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco (che cagiona Alberto Stasi ). Al momento, ha chiarito, "non è possibile prevedere una tempistica". Non sarà brevissima, non sarà entro fine mese, perché è necessario "leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta". Oggi la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Alberto Stasi, i legali sulla revisione del processo: “Acceleriamo il più possibile per presentare l’istanza”

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