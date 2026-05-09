I legali dell’imputato in un caso di cronaca giudiziaria hanno dichiarato che intendono accelerare al massimo il procedimento di revisione della condanna. Attualmente non è possibile stabilire una data precisa, poiché devono analizzare e valutare attentamente tutta la documentazione disponibile. La richiesta di revisione rappresenta un passaggio importante nel procedimento legale in corso, e le parti coinvolte stanno lavorando affinché si proceda nel modo più rapido possibile.

Dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di "accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Al momento, ha chiarito, "non è possibile prevedere una tempistica". Non sarà entro fine mese, ha spiegato, perché è necessario "leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta". Nelle prossime ore la legale incontrerà Stasi per fargli vedere per la prima volta le carte.,,...🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, i legali di Stasi: "Vogliamo accelerare il più possibile sulla richiesta di revisione"

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processoMancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'indagine sul delitto di Garlasco che vede indagato per la morte di Chiara Poggi l'amico del fratello,...

Caso Garlasco, nelle Moleskine di Sempio gli appunti sulla richiesta di revisione di Stasi: “Molta ansia, mamma in panico”Non solo gli audio raccolti dagli inquirenti mentre Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Giallo di Garlasco, la difesa di Poggi: Nessuna confessione nei soliloqui dell'indagato; Delitto Garlasco, i legali dei Poggi: Nuova ipotesi irreale, sembra costruita a tavolino; La svolta di Garlasco, i legali di Stasi: Possiamo chiedere di farlo uscire. Sempio verso il processo, Marco Poggi ostile; Garlasco, la legale di Sempio dopo l'interrogatorio: Intercettazioni? Commentava trasmissione tv, non ha visto video di Chiara.

Garlasco, i carabinieri parlano di anomalia tra i Poggi e Sempio. E tirano in ballo l’ex procuratrice. La famiglia: Indagini condizionateNella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, le oltre 300 pagine dell’informativa del Nucleo investigativo di Milano non si limitano alla ipotizzata ricostruzione dei fatti, ma entrano nel cuore dei ... ilfattoquotidiano.it

Garlasco, documenti segreti passati ai legali: così fu sabotata la prima inchiesta su SempioI contatti sospetti tra un luogotenente e l’indagato, le mail tra la procuratrice di Milano e l’aggiunto Venditti. E l’ombra di un depistaggio ... milano.repubblica.it

Garlasco, il padre di Sempio: "Il pm Venditti mi disse: finirà presto" #garlasco x.com