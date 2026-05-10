Si schianta con la moto in Carso | giovane centauro a Cattinara

Da triesteprima.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di poco più di trent'anni è stato coinvolto in un grave incidente in moto nel territorio del Carso. L'incidente si è verificato intorno alle 13 e il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Cattinara. Le cause e le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un motociclista poco più che trentenne è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un grave incidente avvenuto verso le 13 di oggi in Carso. Il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto al suolo, riportando diversi traumi agli arti superiori.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Si schianta su un cassonetto in via Udine, centauro tra la vita e la morte a Cattinara

Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web