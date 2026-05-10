Si schianta con la moto in Carso | giovane centauro a Cattinara
Un giovane di poco più di trent'anni è stato coinvolto in un grave incidente in moto nel territorio del Carso. L'incidente si è verificato intorno alle 13 e il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Cattinara. Le cause e le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.
Un motociclista poco più che trentenne è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un grave incidente avvenuto verso le 13 di oggi in Carso. Il giovane ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto al suolo, riportando diversi traumi agli arti superiori.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie correlate
Leggi anche: Si schianta su un cassonetto in via Udine, centauro tra la vita e la morte a Cattinara
Leggi anche: Moto si schianta contro un’auto, nell’impatto muore giovane centauro: Gianluca Callegaro aveva 27 anni