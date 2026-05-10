Si schianta con la moto in Carso | giovane centauro a Cattinara

Un giovane di poco più di trent'anni è stato coinvolto in un grave incidente in moto nel territorio del Carso. L'incidente si è verificato intorno alle 13 e il centauro è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Cattinara. Le cause e le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

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