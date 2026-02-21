Moto si schianta contro un'auto nell'impatto muore giovane centauro | Gianluca Callegaro aveva 27 anni

Gianluca Callegaro, un giovane di 27 anni di Vigonza, ha perso la vita in un incidente a Mirano. La sua moto si è scontrata violentemente con un'auto lungo una strada trafficata nel pomeriggio. L’impatto ha causato ferite troppo gravi per il ragazzo, che è stato soccorso immediatamente ma non ce l’ha fatta. Sul posto sono arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per alcune ore.

Morto in un incidente a Mirano Gianluca Callegaro, 27enne di Vigonza. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Il conducente è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni, per il ragazzo invece non c'è stato nulla da fare. L'incidente nella serata di venerdì 20 febbraio in via Cavin di Sala a Mirano. Gianluca Callegaro, residente a Vigonza, era in sella alla sua moto quando è finito contro una Citroen. Il mezzo a due ruote si è disintegrato nell'impatto