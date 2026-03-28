Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, in via Udine, un motociclista di 40 anni è rimasto coinvolto in un incidente che lo ha visto schiantarsi contro un cassonetto. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara, dove si trova attualmente in rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi.

È successo nella notte tra ieri e oggi, 28 marzo, in via Udine. Si trova in prognosi riservata, ma le sue condizioni si sono rivelate da subito gravi. Cordonata la strada Un motociclista di 40 anni lotta tra la vita e la morte in rianimazione a Cattinara dopo un pesante incidente in via Udine che ha avuto luogo poco prima dell'una di stanotte, 28 marzo. L'uomo si è schiantato a grande velocità contro un cassonetto, senza che fossero coinvolti altri veicoli. Sul posto la polizia locale, che ha cordonato e chiuso la zona al traffico per i rilievi, e sanitari del 118, che l'hanno trasportato in ospedale. Si trova in prognosi riservata, ma le sue condizioni si sono rivelate da subito gravi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Si schianta su un cassonetto in via Udine, centauro tra la vita e la morte a Cattinara

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