Roma con la moto si schianta contro un palo | morto 19enne

A Roma un 19enne ha perso la vita dopo aver perso il controllo della moto che stava guidando andandosi a schiantare contro un palo. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sarebbe avvenuto intorno a mezzanotte in viale Giardino di Ottavia. Immediati i soccorsi che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia locale della capitale. Al momento il mezzo guidato dal 19enne risulta essere l'unico veicolo coinvolto, ma saranno le indagini a chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Si schianta frontalmente con la moto contro un fuoristrada a Porlezza: morto il 19enne Simone ArgentiSimone Argenti è morto il 28 febbraio dopo un incidente con lo scooter a Porlezza (Como).

Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto 19enne animatore dell’oratorioUn ragazzo di 19 anni è morto nella notte tra il 7 e l'8 marzo a causa di un incidente avvenuto in viale Giardini d'Ottavia.

