Si ribaltano in canoa sullo Stella paura per quattro escursionisti | uno recuperato con l’elicottero

Nel pomeriggio di sabato, lungo il fiume Stella nel territorio di Rivarotta di Rivignano Teor, un gruppo di canoisti è stato coinvolto in un incidente. La forte corrente ha fatto ribaltare alcuni di loro in canoa, generando momenti di tensione. Uno degli escursionisti è stato recuperato dall'eliambulanza e trasportato in ospedale. Nessuno degli altri è rimasto ferito in modo grave.

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