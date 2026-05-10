Si ribaltano in canoa sullo Stella paura per quattro escursionisti | uno recuperato con l’elicottero

Da udinetoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di sabato, lungo il fiume Stella nel territorio di Rivarotta di Rivignano Teor, un gruppo di canoisti è stato coinvolto in un incidente. La forte corrente ha fatto ribaltare alcuni di loro in canoa, generando momenti di tensione. Uno degli escursionisti è stato recuperato dall'eliambulanza e trasportato in ospedale. Nessuno degli altri è rimasto ferito in modo grave.

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Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato lungo il fiume Stella, nel territorio di Rivarotta di Rivignano Teor, dove un gruppo di canoisti è stato sorpreso dalla forte corrente. Quattro imbarcazioni si sono rovesciate durante la discesa del corso d’acqua e uno degli escursionisti è rimasto.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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