Escursionisti si perdono sulla neve e restano bloccati soccorsi con l' elicottero

Sabato 28 febbraio 2026, tre escursionisti sono rimasti bloccati sulla neve sopra Portis, lungo il sentiero 728a a circa 1300 metri di quota nelle Prealpi Giulie. Le operazioni di soccorso sono durate fino alle 22.00, quando sono stati recuperati e portati in salvo con l'elicottero. Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente per prestare assistenza ai tre escursionisti.

Si sono concluse poco dopo le 22.00 di sabato 28 febbraio 2026 le operazioni di soccorso a favore di tre escursionisti rimasti bloccati sopra Portis, lungo il sentiero 728a, a circa 1300 metri di quota, nelle Prealpi Giulie.Determinante l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di.