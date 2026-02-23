Disavventura a Campocatino quattro escursionisti salvati dall' elicottero dei Vigili del Fuoco foto e video

Un malore improvviso ha colpito uno degli escursionisti a Campocatino, lasciando il gruppo bloccato in una zona difficile da raggiungere. La difficile conformazione del territorio e le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di salvataggio. I Vigili del Fuoco hanno inviato un elicottero che ha recuperato i quattro escursionisti e li ha portati in salvo. La vicenda si è conclusa con il trasferimento in ospedale di uno dei soccorritori.