Disavventura a Campocatino quattro escursionisti salvati dall' elicottero dei Vigili del Fuoco foto e video
Un malore improvviso ha colpito uno degli escursionisti a Campocatino, lasciando il gruppo bloccato in una zona difficile da raggiungere. La difficile conformazione del territorio e le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato le operazioni di salvataggio. I Vigili del Fuoco hanno inviato un elicottero che ha recuperato i quattro escursionisti e li ha portati in salvo. La vicenda si è conclusa con il trasferimento in ospedale di uno dei soccorritori.
Una vera e propria corsa contro il tempo prima che calasse il buio. Individuati grazie alla posizione Gps Si è conclusa con un lieto fine la disavventura vissuta ieri pomeriggio da un gruppo di quattro escursionisti sulle montagne della Ciociaria. Intorno alle 17:00, la centrale del Numero Unico per le Emergenze (NUE) ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte del gruppo, trovatosi in seria difficoltà mentre affrontava un percorso sul Monte Crepacuore, nel comprensorio di Campocatino, dove poche ore prima era stato necessario un altro intervento dopo una caduta di una signora. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con una risposta interforze. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
