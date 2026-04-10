Si frattura la caviglia lungo la salita San Donato | recuperata in barella dai vigili del fuoco e soccorso alpino

Nel pomeriggio del 10 aprile 2026, una donna è caduta e si è fratturata la caviglia lungo la salita verso l’eremo di San Donato, nelle vicinanze di Como. L’incidente si è verificato in una zona difficile da raggiungere, richiedendo l’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino. I soccorritori sono riusciti a recuperarla in barella e a portarla in salvo.

Intervento di soccorso nel pomeriggio del 10 aprile 2026 sopra Como, lungo la salita verso l’eremo di San Donato, dove una donna è rimasta ferita in una zona impervia.L’allarme è scattato intorno alle ore 15, quando è stata richiesta un’operazione di soccorso tecnico urgente per una persona in. 🔗 Leggi su Quicomo.it Como, turista inglese si rompe una caviglia all'Eremo San Donato: recuperata con una barellaComo, 10 aprile 2026 – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per il soccorso a donna inglese di 58 anni che si era infortunata nella... Val Grande, si rompe una caviglia durante un'escursione: lungo intervento del soccorso alpinoLungo intervento ieri sera, domenica 8 marzo, della stazione Val Grande del soccorso alpino che ha ricevuto una chiamata alle 16. Turista inglese scivola sulla salita di San Donato e si frattura la caviglia: per lei un difficile recupero con la barellaLa donna è rimasta bloccata in una zona impervia tra Como e Brunate: intervento congiunto ed il trasporto al Sant'Anna. Qui le immagini dei soccorsi. ciaocomo.it Como, si avventura lungo la mulattiera di San Donato e si fa male a una caviglia: soccorsa turista ingleseNon si può certo dire che la salita di San Donato (uno dei 3 principali percorsi a mulattiera che collegano Como e Brunate) sia impegnativa. Terreno facile ben battuto oppure in pieta o a scalini. Ma ... comozero.it