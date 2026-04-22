Tra Valluretta e antiche pievi | a piedi lungo il Cammino di San Colombano

"Il Cammino di San Colombano - A passo lento sulle dolci colline piacentine percorrendo la traccia di un grande cammino Europeo per assaporare la primavera tra antichi borghi fino alla Pieve di Verdeto" è il titolo della prossima escursione di "Val Tidone Lentamente 2026" che si svolgerà domenica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Re Carlo inaugura il cammino costiero più lungo del mondo per attraversare a piedi tutto il litorale ingleseKing Charles III England Coast Path è il percorso pedonale costiero attrezzato più lungo del mondo.

Pedalando tra ville, pievi e castelliTra campagne, castelli, ville e testimonianze storiche, con partenza e arrivo al Castello di Salizzole, uno dei luoghi simbolo della Pianura...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Tra boschi, castelli e vigneti: Gazzola si prepara per la Marcia dei Settecastelli; Camminare tra castelli e natura: torna la marcia dei VII Castelli Gazzolesi.