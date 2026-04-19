Si finge carabiniere raggira anziano in casa e si fa consegnare i soldi | arrestato ventenne

Un giovane di vent'anni è stato arrestato ad Azzano San Paolo dopo aver truffato un uomo di oltre ottant’anni fingendosi un carabiniere. L’anziano è stato convinto a consegnare dei soldi, che sono stati successivamente recuperati grazie a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato poco dopo, in seguito alle indagini scaturite dalla segnalazione della vittima.

Azzano San Paolo. Ultraottantenne raggirato con l’inganno del “finto carabiniere”, soldi sottratti e poi recuperati grazie a un intervento rapido. È quanto accaduto ad Azzano San Paolo, dove i Carabinieri della Compagnia di Bergamo, venerdì 17 aprile, hanno arrestato in flagranza un giovane di 20 anni (già con precedenti per reati contro il patrimonio), originario della provincia di Napoli, accusato di truffa aggravata ai danni di una persona anziana. L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli attivati dopo diverse segnalazioni di tentativi di truffa telefonica nella zona, arrivate nel corso della stessa giornata. Durante un servizio in borghese, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del paese, mentre era in continuo contatto telefonico.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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