Si finge operatore postale e raggira una donna | denunciato

Un ragazzo di Benevento ha ingannato una donna fingendosi operatore postale, riuscendo a sottrarle denaro. La truffa si è verificata quando ha promesso un pacco falso, convincendola a pagare una somma elevata. I Carabinieri di Montefalcione hanno scoperto l’inganno e lo hanno denunciato. La vittima aveva già effettuato il pagamento e si era fidata delle parole dell’uomo. La polizia continua a indagare per identificare eventuali complici.