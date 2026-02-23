Si finge operatore postale e raggira una donna | denunciato
Un ragazzo di Benevento ha ingannato una donna fingendosi operatore postale, riuscendo a sottrarle denaro. La truffa si è verificata quando ha promesso un pacco falso, convincendola a pagare una somma elevata. I Carabinieri di Montefalcione hanno scoperto l’inganno e lo hanno denunciato. La vittima aveva già effettuato il pagamento e si era fidata delle parole dell’uomo. La polizia continua a indagare per identificare eventuali complici.
Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Montefalcione hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un ragazzo della provincia di Benevento, resosi responsabile del reato di “ truffa aggravata ” a danno di una cittadina del comune irpino. L’uomo, spacciandosi quale operatore di poste italiane e simulando un malfunzionamento del sistema si faceva accreditare, tramite bonifico, dall’ignara vittima 930 euro. Dopo la denuncia, i militari dell’Arma hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione del malfattore. Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
