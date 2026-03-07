San Martino un fischietto per chiedere aiuto | la Cooperativa rilancia l’impegno contro la violenza sulle donne

In questi giorni, la Cooperativa San Martino ha avviato la distribuzione di un fischietto, un oggetto simbolico e pratico, all’interno di un vasetto serigrafato con il proprio logo. Il fischietto è stato pensato come uno strumento per le donne, da usare in situazioni di emergenza per chiedere aiuto e attirare l’attenzione. La distribuzione mira a sensibilizzare e fornire un aiuto concreto contro la violenza sulle donne.

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Cooperativa San Martino punta ancora una volta sulla propria componente “rosa”, con una delle iniziative che mettono al centro le proprie socie lavoratrici È stata avviata in questi giorni la distribuzione di un piccolo oggetto simbolico e allo stesso tempo concreto: un fischietto, contenuto in un vasetto serigrafato con il logo della Cooperativa San Martino, pensato come un piccolo strumento a tutela delle donne, utile per richiamare l’attenzione e chiedere aiuto in caso di pericolo.Spiega la responsabile welfare e diversity inclusion manager Margherita Spezia: «Il fischietto può sembrare semplice, ma in alcune situazioni può rivelarsi fondamentale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Un murale contro la violenza sulle donne. Impegno degli studenti per una cultura di paceFOLIGNO - "Dietro una donna libera c’è un mondo che ha scelto il rispetto", oppure "Ama, non ferire, proteggi, non dominare". "Dear Stato Help": l'opera contro la violenza sulle donne alla stazione San PaoloUn murale contro la violenza di genere è stato realizzato dallo street artist Drugi nella stazione San Paolo della linea B della metropolitana.