Volley serie B Cavallino stende Loreto in 3 set Battuta la terza forza del torneo

Nella partita di volley di serie B, la Cavallino 4 Torri ha sconfitto Novavolley Loreto in tre set, con i punteggi di 25-18, 25-14 e 25-21. La squadra locale ha dominato i primi due set, mentre nel terzo ha affrontato una resistenza maggiore da parte dell’avversaria. La gara si è svolta al palasport, con la Cavallino che ha ripreso subito il ritmo dopo una sconfitta la settimana precedente contro una formazione meno quotata.

Cavallino 4 torri 3 novavolley loreto 0 Parziali: 25-18, 25-14, 25-21 La Cavallino travolge l’ambiziosa Novavolley Loreto al palasport tornando immediatamente alla vittoria dopo l’inaspettato passo falso effettuato una settimana fa in casa contro il modesto Don Celso Volley Fermo. Ebbene, la squadra di Dall’Olio non poteva sfoderare prestazione migliore, mettendo al tappeto la terza forza del campionato senza mai darle la possibilità di entrare in partita. I granata scendono in campo con Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Reccavallo e Focosi centrali. Il primo set comincia sul filo dell’equilibrio, fino a quando con Focosi in battuta i padroni di casa piazzano il break che si rivela decisivo (16-11).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B. Cavallino stende Loreto in 3 set. Battuta la terza forza del torneo Notizie correlate Volley serie B. Cavallino con Loreto. Sfida di vertice per riscattarsi in casaNella quart’ultima giornata di campionato ancora un impegno interno per la Cavallino, che sarà impegnata oggi pomeriggio al palasport contro il... Leggi anche: Serie C, l'Amaro Dhelios strappa la terza partita e stende la Sprovieri Volley Corigliano Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Volley serie B Cavallino con Loreto. Sfida di vertice per riscattarsi in casa; Commento all'articolo Volley serie B Cavallino scivolone inatteso Cade in casa dopo sei successi; Volley serie B Cavallino con Loreto Sfida di vertice per riscattarsi in casa; Volley serie B Cavallino scivolone inatteso Cade in casa dopo sei successi. Volley serie B. Cavallino, scivolone inatteso. Cade in casa dopo sei successiSi interrompe a quota sei la striscia di vittorie consecutive della Cavallino, che cade a sorpresa al palasport contro la modesta Don Celso Pallavolo Fermo. La gara coi marchigiani si presentava in di ... sport.quotidiano.net Volley serie B. Cavallino con Loreto. Sfida di vertice per riscattarsi in casaNella quart’ultima giornata di campionato ancora un impegno interno per la Cavallino, che sarà impegnata oggi pomeriggio al ... ilrestodelcarlino.it Volley. Serie B/ Gemini Med ko con Castelferretti Serie D femm./ La Titan Services crolla a Lido Adriano - facebook.com facebook