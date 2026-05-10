Si è rotto il tendine d’Achille a Roma in stampelle | le sue condizioni

In una giornata qualunque al Foro Italico, un atleta si è presentato con le stampelle, il piede avvolto da un bendaggio e un’andatura che tradiva un infortunio recente. La sua presenza ha attirato l’attenzione di chi lo ha riconosciuto, mentre si spostava lentamente tra gli spazi del complesso sportivo. Nessun commento ufficiale è stato rilasciato, ma le immagini mostrano chiaramente le conseguenze di un infortunio al tendine d’Achille.

Al Foro Italico si è presentato con le stampelle, il piede protetto e un’andatura inevitabilmente lenta, lontanissima dall’immagine dinamica che il circuito conosce da anni. Eppure era lì, accanto al campo, dentro l’allenamento, a parlare con calma e a seguire tutto senza staccarsi davvero dalla routine del torneo. Certe immagini raccontano più di tante dichiarazioni. Perché il tendine d’Achille non è un fastidio qualunque, non è una contrattura da gestire qualche settimana. È uno di quegli infortuni che cambiano il modo di muoversi, di stare in piedi, perfino di salire una scala senza pensarci. Questa volta, però, non tocca ad un tennista in attività, bensì ad un coach: Francisco Roig, ex membro del team di Rafael Nadal, oggi vicino a Iga Swiatek.🔗 Leggi su Sportface.it

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