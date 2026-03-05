Durante l'allenamento alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, Riccardo Cardani, atleta paralimpico di snowboard cross, è caduto provocandosi una perdita di conoscenza. L’incidente ha causato la rottura del casco, e le sue condizioni vengono segnalate come gravi. Cardani è un partecipante previsto per la competizione della categoria Upper Limb.

Grave infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell’allenamento di oggi, l’azzurro – che dovrebbe gareggiare nell’Upper Limb alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 – è caduto e l’incidente ha provocato la rottura del casco. Dopo l’impatto, l’atleta 33enne ha perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a una Tac. “Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione – sottolinea il Comitato paralimpico italiano – ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paura alle Paralimpiadi, Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: si è rotto il casco. Le sue condizioni

Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischioRobecchetto con Induno (Milano), 5 marzo 2026 – Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani.

Leggi anche: Paralimpiadi Milano Cortina, l'azzurro di snowboard Cardani cade in allenamento e perde conoscenza: Giochi a rischio

Una selezione di notizie su Riccardo Cardani.

Temi più discussi: Lo Snowboard Paralimpico alle Paralimpiadi Invernali: adrenalina, acrobazie e velocità tra le curve; Il Wheelchair Curling alle Paralimpiadi Invernali: intesa e precisione, alla ricerca della traiettoria perfetta; Italia a 360° gradi: sesta nel medagliere complessivo fra Parigi 2024 e Milano-Cortina.

Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischioBrutto infortunio in allenamento per lo snowboarder milanese. Il Comitato paralimpico italiano: Valutiamo attentamente la situazione, ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta ... ilgiorno.it

Paralimpiadi, paura allo Snowboard Park: atleta azzurro cade, sbatte la testa e resta immobile a terra con il casco rottoCORTINA. Un bruttissimo infortunio, con il colpo alla testa, il casco che si rompe e lo snowboarder che resta a terra senza sensi. Paura questa mattina allo Snowboard Park di Cortina dove si stavano t ... ildolomiti.it

Il piatto vincente di... Riccardo Cardani, snowboarder cross paralimpico, medaglia d'oro in Coppa America, e di bronzo in Coppa del Mondo! Linguine con cicale, vongole e bottarga Uno spettacolo per il vostro palato Li proverete Ludovica Garga - facebook.com facebook