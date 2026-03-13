Il Napoli sta valutando il futuro della rosa, con particolare attenzione a un possibile taglio del monte ingaggi e al ringiovanimento della squadra. Si parla di un addio di Lukaku e di un possibile mantenimento di Conte come allenatore. Le italiane stanno già pensando al mercato estivo, considerando le risorse economiche disponibili, mentre la qualificazione in Champions League rimane un obiettivo prioritario per evitare conseguenze negative.

Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel. Serviranno 60 milioni per riscattare Hojlund e Alisson Santos Mg Verona 28022026 - campionato di calcio serie A Hellas Verona-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: esultanza gol Romelu Lukaku Le italiane sognano già per il prossimo mercato, ovviamente sogni tarati suo soldi italiani, ma serve la qualificazione in Champions altrimenti per chi resta fuori saranno dolori. Nonostante la Champions (che il Napoli non ha ancora conquistato), serve una cessione eccellente per finanziare il mercato e ridurre il monte ingaggi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte dovrebbe rimanere ma il Napoli deve ringiovanire la rosa e tagliare il monte ingaggi: Lukaku addio?

Articoli correlati

Leggi anche: Il Napoli con Conte va in rosso per la seconda volta: monte ingaggi a 160 milioni (De Bruyne e Lukaku i più pesanti)

Il Napoli sta iniziando a svecchiare la rosa, deve rimanere un club sostenibileGazzetta: da Alisson Santos e Hojlund (che andranno riscattati), fino a Vergara, Gilmour e Gutierrez.

Tutti gli aggiornamenti su Conte dovrebbe

Temi più discussi: Il Corriere della Sera: per il prossimo anno il Napoli è sul centrocampista Joao Gomes e sul difensore Tiago Gabriel. Serviranno 60 milioni per riscattare Hojlund e Alisson Santos.; Exploit Alisson, Conte ha trovato il vero sostituto di Kvaratskhelia; Napoli-Torino, Conte: Ormai non ci scalfisce più niente. McTominay? È in ripresa; Anguissa e De Bruyne tornano e a Conte torna il sorriso: Sembra non se ne siano mai andati via...

Il Napoli fuori dalla Champions avrebbe ripercussioni anche sul futuro di Conte e De Laurentiis (Repubblica)De Laurentiis tace. Tra gli argomenti, a fine stagione, non dovrebbe esserci la permanenza di Conte. Ma i risultati spostano gli equilibri ... ilnapolista.it

Futuro Conte, Fedele: Convinto che se ne andrà! Resterebbe solo per i soldi del contratto…L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto nella trasmissione L'inFedele su Televomero, ha condiviso la sua visione sul futuro di Antonio Conte: Io sono sempre convinto ... tuttonapoli.net

È tornato tirato a lucido. Contro il Lecce dovrebbe partire ancora dalla panchina. Conte potrà pensare di schierarlo sia in mediana sia e soprattutto da trequartista nel 3-4-2-1. - facebook.com facebook