Shiraz della Cantina Tre Terre di Sabaudia tra i più apprezzati dal pubblico femminile

Da latinatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Shiraz prodotto dalla Cantina Tre Terre di Sabaudia si distingue come uno dei vini rossi più apprezzati dal pubblico femminile europeo. La sua popolarità è testimoniata dai riconoscimenti e dalle preferenze espresse durante eventi e degustazioni dedicate. Il vino si caratterizza per le sue qualità organolettiche, che gli hanno assicurato una buona ricezione tra gli appassionati. La sua presenza tra i vini più richiesti riflette il crescente interesse verso le produzioni locali del Lazio.

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Lo Shiraz della Cantina Tre Terre di Sabaudia si conferma tra i vini rossi laziali più apprezzati dal pubblico femminile europeo. A decretarlo è stato il Women’s International Trophy, competizione internazionale dedicata al vino che si svolge ogni anno a Magonza, sotto il patrocinio del Ministero.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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